Denne typen kjemikalier knyttes til visse typer kreft, lav fødselsvekt og andre helseproblemer. Stoffene kalles «evighetskjemikalier» fordi de brytes svært langsomt ned i naturen – og i stedet hoper de seg opp.

De nye reglene ble kunngjort onsdag av USAs miljødirektorat EPA, som mener de vil forhindre tusener av dødsfall og titusener av sykdomstilfeller.

– Dette er en stor seier for folkehelsa i USA, sier Melanie Benesh fra organisasjonen Environmental Working Group.

Det finnes en lang rekke ulike PFAS-stoffer, og EPA innfører nå regler for fem av disse. Blant disse er to av de vanligste, som tidligere ble brukt blant annet på teflon-stekepanner og klær og i tepper og brannslukkingsskum.

Grenseverdiene betegnes som strenge, og for to av stoffene skal ikke mengden i drikkevannet overskride 4 partikler per billion.