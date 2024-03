To graffitikunstnere har malt bildene av Navalnyj på en mur som tilhører Palais Schwarzenberg. Eiendommen tilhører adelsfamilien til den tidligere tsjekkiske utenriksministeren Karel Schwarzenberg, som døde i november.

Krigsminnesmerket ble oppført etter at sovjetiske styrker inntok Wien på slutten av andre verdenskrig i 1945. Østerrike hadde da vært en del av Nazi-Tyskland siden annekteringen i 1938. I likhet med Tyskland og Berlin, ble Østerrike og Wien delt i fire okkupasjonssoner i årene etter krigen.

– Monumentet er et minne over ofrene for diktatur, og Navalnyj er åpenbart et offer for et diktatur, sier Maximillian Schaffgotsch fra stiftelsen til Schwarzenberg-familien.

Navalnyjs kamp mot korrupsjon i Russland og demonstrasjoner mot myndighetene i Kreml gjorde ham til en av president Vladimir Putin største fiender. 47-åringen døde i en straffeleir i den arktiske delen av Russland i februar. Myndighetene hevder han døde av naturlige årsaker.