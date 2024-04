Potensielt kan det bli en merkedag for klimaforkjemperne. Dersom EMD kommer fram til at beskyttelse mot konsekvensene av klimaendringer er en menneskerettighet, kan det få betydning for flere lignende klimasøksmål.

Klimaforkjemperne kan også lide et stort tap om de ikke vinner fram. Da er man i større grad avhengig av politiske og ikke rettslige seiere i fremtiden.

Norge kan bli en av de tapende nasjonene. De er et av over 30 land som er klaget inn, i en av de tre sakene som behandles.

Seks portugisiske ungdommer har klaget inn Norge, Storbritannia, Russland, Sveits, Tyrkia, Ukraina og samtlige EU-land. Ungdommene mener både nåværende og framtidige virkninger av klimaendringene, som de tilskriver de innklagede landene, bryter menneskerettighetene deres. De viser da særlig til hetebølger, skogbranner og skogbrannrøyk som de mener påvirker deres liv, velvære, psykiske helse og hjem.

De portugisiske ungdommene har også klaget inn de 33 landene for brudd på forbudet mot diskriminering.

Norge står ikke i fare for å bli felt i de to andre sakene EMD skal avgjøre tirsdag.