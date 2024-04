Sveits sa allerede i januar at de ville være vertskap for et slikt toppmøte etter å ha mottatt en forespørsel fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Det er for øyeblikket tilstrekkelig internasjonal støtte for en konferanse på høyt nivå for å starte fredsprosessen, sier regjeringen i en uttalelse onsdag.

Sveitsiske medier erfarte onsdag ettermiddag at USAs president Joe Biden er blant topplederne som har sagt ja til å delta på konferansen. Sveits håper også at land som Kina vil delta.

Veikart for russisk deltakelse

Konferansen skal etter planen holdes i feriebyen Bürgenstock i kantonen Nidwalden utenfor Luzern 15. og 16. juni.

Formålet med konferansen er å skape et rammeverk som er gunstig for en omfattende og varig fred i Ukraina, samt «et konkret veikart for hvordan Russland kan fås med i fredsprosessen».

Russland, som invaderte Ukraina i februar i forfjor, har sagt de ikke vil delta på konferansen og har anklaget Sveits for å ikke lenger være nøytrale. De hevder også at konferansen er meningsløs uten russisk deltakelse.

Ulike betingelser

Russiske myndigheter har gjentatte ganger sagt at de er åpne for samtaler, men at disse må «anerkjenne den nye realiteten på bakken».

Ukraina krever på sin side full gjenoppretting av sin territorielle integritet og full tilbaketrekking av russiske styrker som betingelser for fred.

Sveitsiske myndigheter har ennå ikke offentliggjort en fullstendig liste over hvem som skal delta i samtalene i juni.