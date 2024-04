Hamas gjentar i uttalelsen kravene gruppa la fram i et forslag 14. mars, elleve dager før FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som ba om en våpenhvile på Gazastripen.

Blant kravene er en permanent våpenhvile, at israelske styrker trekker seg ut fra Gazastripen, at fordrevne palestinere får reise hjem og at fengslede palestinere utveksles for de israelske gislene som holdes i Gaza, heter det i uttalelsen.

Den krever også mer støtte til det palestinske folk og at det igangsettes gjenoppbygging av Gazastripen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa søndag at Hamas kan se langt etter våpenhvile før gislene er løslatt. Israel er klare for å inngå en avtale, men «ikke klare for å overgi oss», het det videre.

Netanyahu sa videre at det internasjonale presset for å få fortgang i forhandlingene bør rettes mot Hamas og ikke Israel.

Reuters har tidligere fått opplyst at USAs delegasjon skal ledes av Bill Burns, sjef for etterretningsorganisasjonen CIA. Etterretningssjefene i Israel og Egypt samt Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani skal også delta, ifølge amerikanske medier.