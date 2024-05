Angrepet skjedde tirsdag kveld, og den iranskstøttede bevegelsen bekreftet senere at en av deres krigere var drept, men uten å oppgi navn på den drepte.

Det israelske militæret (IDF) sier onsdag at den drepte var ansvarlig for å ha planlagt og utført flere angrep mot sivile israelere og israelsk territorium.

Det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA melder at en bil ble truffet i et israelsk angrep tirsdag kveld, og at to personer ble drept.

Siden startet på Gaza-krigen har det vært daglige konfrontasjoner mellom IDF og Hizbollah og andre militsgrupper i grenseområdet mellom Israel og Libanon.

Flere mennesker er blitt drept og såret, og angrepene har forårsaket store ødeleggelser i landsbyer på begge sider av grensen. Samtidig har 150.000 mennesker enten blitt evakuert eller har flyktet fra kampsonen.