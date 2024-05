De to legene ble drept i et angrep mot byen Deir al-Balah, oppgir AFP-journalister. De rapporterer om intense sammenstøt og skuddveksling fra israelske helikoptre i nærheten av Gaza by.

Denne uken har israelske styrker trosset internasjonal motstand og fordømmelse, da de gikk inn i de østlige områdene av byen Rafah på Gazastripen, nær grensen til Egypt. Det har ført til stans i trafikken, og det har vært vanskelig å få inn nødhjelp.

Lørdag beordret Israel beboere i Øst-Rafah til å evakuere og nærmere 300.000 mennesker la dermed på flukt ut av byen. Med seg i ulike kjøretøyer har de madrasser, vanntanker og andre eiendeler. IDF har beordret dem til å dra til Al-Mawasi, nordvest for Rafah.

Hamas anklager Israel for å utvide angrepet i Rafah til å omfatte nye områder.