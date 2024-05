84 folkevalgte stemte for den omstridte loven, mens 30 stemte mot.

Før avstemningen tirsdag brøt det ut slåsskamper mellom medlemmer av ulike partier inne i nasjonalforsamlingen i hovedstaden Tbilisi.

Loven innebærer at myndighetene kan kreve fullt innsyn i ikke-statlige virksomheter som får minst 20 prosent av sin finansiering fra utlandet. I Georgia gjelder dette spesielt uavhengige medier og organisasjoner som driftes ved hjelp av midler fra vestlige institusjoner og stiftelser.

Kritikerne mener at loven fører Georgia i autoritær retning og viser til at en lignende lov i Russland er blitt brukt til å kneble uavhengige medier og menneskerettsorganisasjoner.

Selv om den georgiske loven nå er godkjent av nasjonalforsamlingen, ventes det at president Salome Zourabisjvili vil legge ned veto mot den.

Zourabitsjvilis presidentperiode går imidlertid mot slutten, og endringer i grunnloven gjør at det heretter er de folkevalgte som skal utpeke ny president. Effekten av et veto kan dermed bli kortvarig.

EU har advart om at den nye loven kommer til å skape problemer for Georgias søknad om medlemskap i unionen. Mange unge georgiere frykter at landet nå beveger seg mer mot Russland enn mot Vesten.