– Sulten, lidelsene hos den palestinske befolkningen og angrepene på Gazastripen er – slik vi nå ser i retten – ikke i tråd med folkeretten, sier Habeck og viser til at Den internasjonale domstolen (ICJ) har bedt Israel stanse offensiven mot Rafah.

Ifølge Habeck mener den tyske regjeringen at «Israel ikke kan gjennomføre dette angrepet, i hvert fall ikke slik de gjorde på Gazastripen tidligere, ved å bombe flyktningleier og så videre».

Uttalelsen kom da ministeren talte på et arrangement for å markere 75-årsjubileet for den tyske grunnloven. Der sa imidlertid Habeck også at den militante palestinske gruppen Hamas kan få slutt på krigen umiddelbart dersom de legger ned våpnene.

Også statsminister Olaf Scholz gjentok lørdag advarselen mot en omfattende militær offensiv mot Rafah sør på Gazastripen.

– Vårt utsagn er at krig alltid må føres på en slik måte at den respekterer folkeretten, sa Scholz i en offentlig debatt i Potsdam utenfor Berlin.

– Derfor har vi hele tiden vært tydelige på at vi ikke kan se for oss en offensiv mot Rafah uten forferdelige, uforsvarlige menneskelige tap.