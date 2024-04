– Retten til å selvforsvar betyr å forsvare seg mot angrep. Hevn er ikke en kategori innen folkretten, sier Baerbock som et svar på et spørsmål fra en journalist som spurte om Israels rett til gjengjeldelse.

Iran sendte flere hundre raketter og droner mot Israel lørdag kveld og natt til søndag. Dette var Irans første direkte angrep på Israel noensinne, men nesten alle rakettene og dronene ble uskadeliggjort.

– På samme tid har denne eskaleringen vist at regionen står ved Israels side når det gjelder å dempe farlig oppførsel fra Iran. Iran er isolert, sier den tyske utenriksministeren.

Baerbock sier at hennes fokus er å hindre katastrofe i Midtøsten. Hun fortalte at hun har snakket med Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian for å advare ham mot enhver ytterligere eskalering fra Irans side.