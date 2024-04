De sju utgjorde en «uakseptabel risiko og trussel» mot allmennheten og ble pågrepet etter en politiaksjon med rundt 400 politifolk onsdag, opplyser politiet.

Politiet opplyser at de pågrepne kobles til en 16-åring som anklages for å ha knivstukket en assyrisk ortodoks biskop i Sydney i forrige uke, og at de er tilhengere av en «religiøst motivert ekstremistideologi».

Planla trolig et angrep

Ifølge visepolitisjef Dave Hudson er det sannsynlig at gruppa har planlagt et angrep, men at det ikke er klart hva slags mål de eventuelt har sett seg ut.

– Oppførselen deres mens de var under overvåking fikk oss til å tro at vi, om de gjennomførte noe angrep, ikke ville være i stand til å unngå det. Og vi trodde, basert på etterforskningen, at det var sannsynlig at et angrep kunne finne sted, sier Hudson.

Alle de pågrepne er mindreårige.

Knyttes til kirkeangrep

Biskop Mar Mari Emmanuel ble knivstukket i hodet og brystet forrige mandag. Også en annen person i kirken ble knivstukket. Utenfor kirken støtte over 500 demonstranter sammen med opprørspoliti som hindret dem fra å ta seg inn i kirken og lynsje tenåringen, som ble holdt igjen der av andre kirkegjengere.

Politiet omtalte raskt saken som et terrorangrep. Biskop Emmanuel har rundt 200.000 følgere på internett, og han har markert seg med kritikk av islam og koronavaksiner- og nedstengninger.