Et barn skal være blant de omkomne. En talsperson for den franske kystvakta opplyser at det tirsdag var travelt etter flere forsøk på å krysse kanalen.

Ifølge avisa La Voix du Nord var rundt 100 reddet opp av vannet tirsdag morgen. Tre helikoptre og flere redningsbåter bidro i redningsarbeidet.

Forsøkene på å krysse kanalen skjedde etter at Parlamentet mandag vedtok den britiske regjeringens forslag som åpner for å sende asylsøkere til Rwanda.

Rwanda-planen er en politisk prioritet for statsminister Rishi Sunak, som ønsker å stanse den store migrasjonstrafikken over kanalen. Den er møtt med skarp kritikk fra menneskerettsgrupper.

Britenes innenriksminister James Cleverly sier at regjeringen gjør alt den kan for å stanse de farlige overfartene. På X/Twitter skriver han at «disse tragediene må stanse».

– Jeg vil ikke akseptere en status quo som koster så mange liv, skriver Cleverly.

Titusenvis av migranter – mange på flukt fra krig og fattigdom i Afrika, Midtøsten og Asia – har tatt seg til Storbritannia på tvers av kanalen de siste årene.