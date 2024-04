85 mennesker ble drept i angrepet mot det jødiske AMIA-senteret i Buenos Aires i 1994, og det er aldri fastslått med sikkerhet hvem de skyldige var.

En argentinsk domstol konkluderte 14. april at det var Iran som både sto bak dette angrepet og et angrep mot den israelske ambassaden der 29 mennesker ble drept to år tidligere.

Israel hevder at det var Hizbollah-bevegelsen i Libanon som gjennomførte begge angrepene på ordre fra Iran, noe iranske myndigheter benekter.

Arrestordre

Argentina har nå utstedt internasjonal arrestordre på Irans innenriksminister Ahmad Vahidi, som denne uka besøker Pakistan og Sri Lanka i spissen for en iransk delegasjon.

Argentina ber begge land pågripe ham, men det er ikke kjent hvordan de forholder seg til anmodningen.

– Argentina ber om pågripelse av de ansvarlige for AMIA-angrepet i 1994, som drepte 85 mennesker, og som fortsatt er i sine stillinger og ustraffet, heter det i en uttalelse fra argentinsk UD.

– En av dem, Ahmad Vahidi, er ettersøkt som en av de ansvarlige for angrepet mot AMIA, heter det videre.

Revolusjonsgarden

65 år gamle Vahidi hadde tidligere høytstående posisjon i den iranske Revolusjonsgarden, og han har også en fortid som forsvarsminister i Iran. Posten som innenriksminister overtok han i 2021.

Argentina krevde også i 2006 Vahidi utlevert, sammen med sju andre iranere, blant dem tidligere president Akbar Hashemi Rafsanjani.

Rafsanjani var president i Iran fra 1989 til 1997 og døde i 2017.