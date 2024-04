Militæret har gjort alle nødvendige forberedelser for å ta kontroll over Rafah, som Israel anser som Hamas' siste bastion på Gazastripen, og er klare til å innlede en operasjon der så fort regjeringen gir grønt lys, sier tjenestepersonen som av Reuters beskrives som høytstående.

En ikke navngitt talsperson for den israelske regjeringen sier til samme nyhetsbyrå at Israel «går i gang» med invasjonen, og at det israelske militæret (IDF) vil jobbe for å beskytte sivile palestinere der.

Over halvparten av Gazastripens befolkning på 2,3 millioner mennesker har søkt tilflukt i Rafah. Byen ligger helt sør på Gazastripen, på grensa mot Egypt.

Israel har i månedsvis varslet en offensiv i byen. G7-landenes utenriksministre har uttalt at de er imot en slik storskala militæroperasjon i Rafah på grunn av de store konsekvensene det vil ha for sivile.