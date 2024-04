Fredag var det mange ubekreftede meldinger om at Israel hadde gjennomført et begrenset angrep mot mål i Iran. Men verken Israel eller Iran ville bekrefte noe angrep, og utenriksminister Antony Blinken forsikret at USA ikke hadde deltatt i noen offensiv operasjon.

FNs generalsekretær kunne heller ikke bekrefte meldingene om angrep.

Men han fordømmer de stadige gjengjeldelsene og ber det internasjonale samfunn om å hindre en utvikling som kan få ødeleggende konsekvenser for hele regionen og verden utenfor, meldte en talsmann fredag.