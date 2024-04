– For en måned siden var det en drøm, meningsmålingene hadde oss på tredjeplass. Nå er vi på høyde med sosialistene. Det er en seriøs sjanse for at mitt parti kommer til å vinne, sier Puigdemont til nyhetsbyrået Reuters.

Spanias statsminister Pedro Sánchez karret så vidt til seg flertall i valget i fjor og er helt avhengig av støtte fra Puigdemonts parti Junts for å sitte med makten.

Separatistlederen sier at om partiet hans ikke vinner valget neste måned, så kan han revurdere støtten til Sánchez.

– Reiser hjem, uansett hva

61-åringen har levd i eksil i Belgia etter det mislykkede forsøket om å løsrive Catalonia fra Spania i 2017.

I mars godkjente Spanias nasjonalforsamling en omstridt lov om amnesti for katalanere, noe som kan bety at Puigdemont blir benådet. Hvis han blir valgt, sier 61-åringen at han kommer til å reise hjem, uansett hva.

Meningsmålinger i begynnelsen av april viste at statsminister Pedro Sánchez' sosialistiske parti PSOE ligger an til å få 39 seter i Catalonias parlament, mens Junts får 31.

Det mer moderate separatistpartiet ERC, som for tiden styrer regionen, ligger an til 29. Det trengs 68 seter for å ha flertall i parlamentet, så Junts må høyst trolig inngå samarbeid med andre partier for å sikre seg makten.

Vil legge press på Madrid

Skulle Junts vinne valget 12. mai, kan det blåse nytt liv i uavhengighetsbevegelsen.

Separatistlederen sier at et godt valg vil gjøre det mulig for ham å legge press på myndighetene i Madrid og bane vei for en ny folkeavstemning om uavhengighet.

Det er imidlertid uvisst om en folkeavstemning vil ende med et rungende ja for løsrivelse. En meningsmåling i mars viste at de fleste katalanere fortsatt går inn for en folkeavstemning, men ikke uavhengighet.

Forsøket i 2017 på å løsrive regionen Catalonia fra resten av Spania har blitt kalt den største krisen i moderne spansk politikk.