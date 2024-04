Utfordrer Gordana Siljanovska-Davkova fra høyrealliansen VMRO-DPMNE lå onsdag kveld best an etter at resultatene fra 70 prosent av valglokalene var telt opp.

Men verken hun eller sittende president Stevo Pendarovski fra det proeuropeiske, sosialdemokratiske partiet ville få 50 prosent av de avgitte stemmene, og dermed blir det en runde.

På tredje plass i presidentvalget ligger Bujar Osmani på rundt 15 prosent. Han representerer partiet for nordmakedonere av albansk opprinnelse.

Valget til den seremonielle stillingen som president blir sett på som en generalprøve til parlamentsvalget i neste måned, der opposisjonen vil gjøre sitt ytterste for å kaste sentrum-venstre-regjeringen.

De sju presidentkandidatene har i valgkampen kranglet om en nøkkelbetingelse for at Nord-Makedonia skal kunne bli EU-medlem: anerkjennelsen av landets bulgarske minoritet i grunnloven.

Optimismen var stor i 2005 da Nord-Makedonia ble et kandidatland, men 19 år senere har prosessen øyensynlig kjørt seg fast. I 2017 ble det enighet om å skifte navn fra Makedonia til Nord-Makedonia for å få slutt på striden med Hellas. Men i 2020 la Bulgaria ned veto og viste til historiske og språklige grunner at Nord-Makedonia ikke kunne bli medlem.

Valgdeltakelsen var sent onsdag målt til snaut 50 prosent, ifølge EU-kommisjonens valgobservatører.