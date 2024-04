Fem av de seks som ble drept og flesteparten av de tolv som ble såret, var kvinner.

Mandag uttalte australsk politi at bevissikringen fra kjøpesenteret Westfield Bondi Junction nå er avsluttet.

– Det virker opplagt for meg, og opplagt for etterforskerne, at angriperen fokuserte på kvinner og at han unngikk menn. Videoene taler for seg selv, gjør de ikke? Dette er et opplagt spor for oss, sa New South Wales-delstatspolitiets leder Karen Webb til kringkasteren ABC mandag.

Øyenvitner har beskrevet hvordan den 40 år gamle angriperen Joel Cauchi, iført kortbukse og en rugbytrøye, løp gjennom kjøpesenteret med en kniv. Han ble drept av politikvinnen Amy Scott, som konfronterte ham alene idet han fortsatt var i gang med angrepet.

Australsk politi har opplyst at Cauchi har slitt med psykiske problemer og at det ikke var antydning til at han hadde noen ideologiske motiver. Han ble diagnostisert med en psykisk sykdom i tenårene og hadde fått behandling, men hans psykiske helse var blitt dårligere de siste årene, opplyser politiet.

Statsminister Anthony Albanese sier til ABC Radio at det er bekymringsfullt hvis det viser seg at mannen spesifikt gikk etter kvinner under angrepet.

– New South Wales-politiet har sagt at de ser på dette som en del av etterforskningen, sier Albanese.

Den eneste mannen som ble drept av Cauchi, var en vekter på kjøpesenteret.

Voldelige episoder som lørdagens knivstikking forekommer sjeldent i Australia, som har noen av verdens strengeste skytevåpen- og knivlover.