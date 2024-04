– Denne såkalt kinesiske spionsaken er ren fabrikasjon, sier en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

– Kina har alt reagert sterkt overfor Tyskland over de grunnløse anklagene, sier Wang Wenbin.

Mandag ble tre tyskere pågrepet, anklaget for å ha spionert for Kina. Dagen etter ble en medarbeider til en AfD-politiker som er kandidat i EU-valget pågrepet av samme grunn.

– Kina avviser helt slik bakvaskelse, sier Wang, som advarer om at anklagene kan få følger for forholdet mellom de to land.