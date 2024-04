Den ytterliggående Smotrich kom med sin advarsel til Netanyahu mens Egypt jobber for å få til en våpenhvile i Gaza og løslatelse av gislene som Hamas holder.

– Å gå med på det egyptiske forslaget vil være en ydmykende kapitulasjon som vil gi nazistene en seier på ryggen til hundrevis av heroiske soldater som har falt i kamp, sier Smotrich i en video søndag. Han kaller jevnlig Hamas nazister.

Han sier videre at en slik avtale vil være en «dødsdom for gislene og en eksistensiell fare for Israel».

Smotrich mener det er avgjørende for å knuse Hamas, få gislene satt fri og gjenopprette sikkerheten langs grensa, at Rafah blir tatt. Om Netanyahu trekker tilbake ordren om å invadere Rafah, vil ikke hans regjering ha rett til å eksistere, hevder han.

Egypt, Qatar og USA jobber intenst for å få til en våpenhvile mellom Israel og Hamas og løslatelse av de over 100 gjenværende israelske gislene.

Hamas vurderer nå et siste forslag fra Israel, og en Hamas-delegasjon er ventet i Kairo mandag for å diskutere innholdet. Israels utenriksminister Israel Katz sa lørdag at Israel kan suspendere invasjonen om det inngås en avtale om gislene.