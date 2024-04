Regjeringen i Kyiv jobber intenst med å innkalle flere soldater etter to år med krig. Den vedtok nylig en mobiliseringslov som senker stridsdyktig alder og innfører strengere tiltak mot dem som sluntrer unna.

Flere titalls tusen ukrainere oppholder seg i nabolandet Polen, og forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa onsdag at polske myndigheter kan være behjelpelige med å sende menn i stridsdyktig alder tilbake til hjemlandet.

Tilbyr bistand

– Vi har lenge foreslått at vi kan hjelpe Ukraina med å sikre at menn som er underlagt tvungen militærtjeneste, reiser tilbake, sa ministeren i et intervju med den polske stasjonen Polsat.

Ukrainske myndigheter meldte onsdag at de ikke lenger vil utstede pass til en del menn i stridsdyktig alder. Det blir også stans i konsulære tjenester for menn mellom 18 og 60 år som bor i utlandet. Dette har utløst et voldsomt sinne blant ukrainere i Polen og andre land.

– Alt er mulig

– Alt er mulig, sa forsvarsministeren da han fikk spørsmål om hvorvidt den polske regjering vil si ja dersom Kyiv ber om at eksilukrainere i riktig alder blir sendt til grensen.

Siden invasjonen i februar 2022 har flere hundre tusen ukrainere flyktet fra krigen, de fleste gjennom Polen. I februar 2024, to år etter utbruddet, var det registrert 952.104 ukrainske flyktninger i Polen. 16 prosent av dem, 152.656, var i stridsdyktig alder, viser en oversikt fra FNs flyktningbyrå UNHCR.

Mange ukrainere har oppholdt seg i Polen fra lenge før krigsutbruddet.