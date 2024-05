Meldingen gjengis blant annet av det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Nettstedet China Daily melder, med lokale myndigheter som kilde, at det dreier seg om et knivangrep mot et sykehus i fylket Zhenxiong sørvest i Yunnan-provinsen. Mange personer skal ha blitt stukket, men det er uklart om det er drepte.

– Hendelsen skjedde ved et lokalt sykehus i morgentimene tirsdag. Minst ti er ofre for denne ondskapsfulle handlingen, melder Xinhua. En lokal fjernsynsstasjon i Guizhou melder om to drepte og 23 skadde.

Flere detaljer om hendelsen er så langt i ikke kjent.

Voldshendelser av et større omfang er sjelden i Kina, der det er strengt forbudt for vanlige personer å eie skytevåpen. Men de siste årene har det vært flere tilfeller av vold med kniv.