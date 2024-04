I tillegg ble de mindreårige ofrene forsøkt integrert i gjengen Barrio 18, sier påtalemyndighetens talsperson Maria Jose Mansilla. Hun sier gjengene brukte sosiale medier og meldingsapper til å kontakte jentene.

En politibetjent og åtte menn med tilknytning til Barrio 18 er også tiltalt i saken, opplyser Mansilla.

Fengselsbetjentene er tiltalt for tjenesteforsømmelse, politimannen for voldtekt og de siste åtte er tiltalt for blant annet menneskesmugling og seksuelle utnyttelse, sier Mansilla.

Ifølge myndighetene organiserer fengslede gjengledere også utpressing og drap fra innsiden av murene.