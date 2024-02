Myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrasjonen i Saix, og fredag brukte politiet tåregass og pågrep flere aksjonister.

Lørdag ankom Thunberg sammen med en delegasjon franske, belgiske, svenske og spanske aktivister stedet i nærheten av byen Toulouse.

– Vi er her for å vise solidaritet med folket som yter motstand mot dette prosjektet og dets galskap, sa Thunberg til pressen iført Palestina-skjerf og rosa regnjakke.

– Dessverre er ikke denne typen prosjekter unikt for Frankrike. Dette skjer over hele verden og er et symptom på en global krise, sa svensken.

Trehytter og toaletter

Franske myndigheter har forbudt aksjonen fordi de mener den innebærer «risiko for alvorlig skade på offentlig orden».

Arrangøren Cabanade, som trosset forbudet og innledet demonstrasjonen fredag, hadde håpet på stort oppmøte lørdag. Men bare et hundretall møtte opp i striregnet.

Rundt 350 meter unna opprettet imidlertid aktivister en såkalt «sone som skal forsvares» (ZAD på fransk) på privateid land med campingtoaletter, skilter og trehytter.

Sparer 20 minutter

Politiet avfyrte også lørdag tåregass mot aktivistene, men de rykket ikke inn i selve ZAD-en, som ikke er lovstridig. En AFP-fotograf melder at aktivistene brukte tennisracketer til å sende tåregassbeholderne tilbake.

Miljøaktivister har holdt en rekke protester langs den planlagte traseen motorveien A69. Når byggeprosjektet etter planen er fullført i 2025, vil reisetiden mellom Toulouse og Castres være redusert med 20 minutter, ifølge myndighetene.