I fjor ble det meldt om 3600 tilfeller av vold og trusler mellom innsatte eller mot ansatte i svenske fengsler.

Dette var en økning fra året før da det ble rapportert om 3160 slike tilfeller, viser statistikk SVT har fått tilgang til.

I noen fengsel har innsatte i realiteten overtatt kontrollen på enkelte avdelinger, sier formannen i fagforeningen Sekos avdeling for fengselsansatte, Christer Hallqvist.

– Personalet trekker seg unna i stedet for å være for tett på de innsatte, og derfor rekker man ikke å avverge en del episoder. Det kommer til å ende i en katastrofe, sier han til SVT.

Lengre dommer

Hallqvist mener svenske politikere må revurdere sin beslutning om å innføre lengre dommer fordi landets fengsler nå er overfylte.

– Vi har passert en grense når avdelinger som er bygd for ti innsatte, nå huser 20, sier han.

Sikkerhetsdirektør Kenneth Holm i Kriminalvården erkjenner at plassmangel kan føre til konflikter mellom innsatte.

Tar grep

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer fra høyrepartiet Moderaterna sier planer om å utvide og modernisere svenske fengsler lenge har vært utsatt og forsinket.

– Nå tar vi alle grep vi kan for å få til en utvidelse på lang sikt og på kort sikt for å gi Kriminalvården forutsetninger for å kunne håndtere presset, sier han til SVT.