I 2019 innførte Norge nye regler som begrenser underleverandører i offentlige kontrakter i bygg- og renholdssektoren til to ledd.

Dette var i strid med EØS-regelverket, mente Esa, som dermed opprettet sak mot Norge.

Men etter en omfattende dialog med norske myndigheter og partene i arbeidslivet har altså Esa snudd.

– Dialog har vært nøkkelen til å lede oss fram til denne avgjørelsen, og det samme har Norges beslutning om å gjøre endringer i veiledningen for underleverandørregler, sier Esa-president Arne Røksund i en pressemelding.

De norske bestemmelsene har heller ikke ført til et ras av protester.

– Vi har ikke mottatt noen klager på restriksjonene, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til NTB.

Esa påpeker imidlertid at avgjørelsen om å lukke saken er tatt fordi organisasjonen må prioritere egne ressurser. Avgjørelsen kan dermed ikke anses som et ja til at norske begrensninger på underleverandører er i tråd med EØS-retten.