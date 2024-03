Regjeringen ønsker å formelt oppløse RTVS som del av en reorganisering der den skal bli til en ny institusjon med det forkortede navnet STAR, som står for slovakisk TV og radio.

Den liberale og konservative opposisjonen anklager statsminister Roberto Fico for å ville gjøre om kringkasteren til et statlig propagandaverktøy. Planene er møtt med bekymring fra både kringkasteren og europeiske medier.

Fico har lenge uttrykt misnøye med kritiske medier, og han har nektet å besvare spørsmål fra flere uavhengige medier siden han tiltrådte i fjor.

Regjeringen anklager RTVS for å være vennlig innstilt overfor den liberale opposisjonen, og kulturminister Martina Simkovicova sier at de etablerte mediene ikke slipper til andre synspunkter. Målet med loven er å styrke den statlige kringkasteren, sier hun.

– I lang tid har kun en og samme mening vært tillatt i de etablerte mediene når det gjelder saker som covid og Ukraina. Det er ikke greit at visse meninger blir sensurert i offentligheten, sier Simkovicova.

Sterk kritikk

Lovforslaget vil erstatte det nåværende styret i RTVS med folk utnevnt av nasjonalforsamlingen og regjeringen.

En ny kringkastingssjef kan fjernes når som helst av styret, og ikke av nasjonalforsamlingen, slik det har vært tidligere.

Den europeiske kringkastingsunionen EBU er sterkt kritisk til forslaget.

– Dette ser ut som et dårlig tilsløret forsøk på å gjøre om den slovakiske statskringkasteren til et statsstyrt medium. Det vil være et farlig steg i feil retning for demokratiet og ytringsfriheten, sier EBU-direktør Noel Curran.

EBU sier videre at forslaget er stikk i strid med anbefalinger fra EU i fjor om å styrke medienes uavhengighet. Både EBU og Tsjekkias kringkaster CT sier at det bryter med EUs mediafrihetslov (Media Freedom Act), særlig når det gjelder hvor lett kringkastingssjefen kan sparkes.

Flere grep

RTVS kringkastingssjef Lubos Machaj er svært kritisk til planen.

– Loven har, slik jeg ser det, ett enkelt mål: å ta over et uavhengig, statsfinansiert medium og underlegge det regjeringens vilje, sa han denne uka. Mer enn 1000 RTVS-ansatte har undertegnet opprop og truer med streik.

Regjeringen sier loven trengs for å sikre uavhengige og balanserte nyheter, og at den er i tråd med EUs mediafrihetslov.

Forslaget føyer seg inn i en rekke med store endringer Fico har innført siden valgseieren.

Regjeringen har allerede oppløst et politiorgan som etterforsket alvorlig korrupsjon, byttet ut ledelsen i politiet og etterretningstjenesten og tatt landets utenrikspolitikk i en annen retning, bort fra den tidligere sterke støtten til Ukraina.