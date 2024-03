– Valgene er et uttrykk for at Russland blir et stadig mer autoritært land, sier Stoltenberg til TV 2.

Foreløpige resultater fra valget gir president Vladimir Putin 88 prosent av stemmene.

– Det er ingen reell opposisjon. De som står opp mot regimet, er enten fengslet eller sendt til utlandet, eller drept. Det siste eksempelet på det var jo Navalnyj, legger Stoltenberg til.

Nato-sjefen landet i Aserbajdsjan søndag kveld for å møte landets president Ilham Alijev, like ved den russiske grensen.