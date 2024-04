– Å ødelegge Shifa-sykehuset er som å rive hjertet ut av Gazas helsevesen, sier WHOs talsperson Margaret Harris i en uttalelse tirsdag.

– Det var stedet der folk dro for å få den type behandling som et godt helsevesen gir, som alle vi i våre samfunn forventer å få hvis vi skulle ha behov for det, tilføyer hun.

Israelske styrker sprengte i påskehelgen sykehusets hovedbygninger. Hele området som tidligere ble brukt til å behandle pasienter, ligger nå fullstendig i grus.

Shifa-sykehuset ligger nord på Gazastripen og var det største i den palestinske enklaven. Det utførte kompliserte operasjoner og behandlinger.

Den norske kirurgen Erik Fosse har uttalt til NRK at ødeleggelsen av sykehuset kan sammenlignes med det å ødelegge Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Han har selv jobbet som lege ved Shifa-sykehuset.

Sykehuset ble sprengt etter en to uker lang militæroperasjon utført av israelske spesialstyrker i og ved sykehuset. Mange mennesker er drept og såret, i tillegg til at hundrevis av palestinere er pågrepet.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er det funnet «dusinvis av lik, flere av dem i oppløsning» på sykehuset. USA, Israels viktigste støttespiller, er blant dem som har uttrykt bekymring for meldingene.