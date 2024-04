Videre heter det at minst 76.094 mennesker har blitt såret på Gazastripen siden krigsutbruddet mellom Israel og Hamas etter sistnevntes terrorangrep i Israel 7. oktober.

Tapstallene er ikke bekreftet fra annet hold, men ifølge FN har opplysningene fra palestinske helsemyndigheter ved tidligere konflikter vist seg å være pålitelige.

Den pågående krigen har nå vart i over et halvt år. Rundt 1140 mennesker ble drept da Hamas angrep Israel 7. oktober, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn. Om lag 260 israelske soldater er drept siden bakkeinvasjonen, noen av medsoldater. Over 3000 israelske soldater er såret, og tusenvis av andre behandles for krigstraumer.