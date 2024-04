Han opplyser imidlertid ikke hva datoen er.

En lang rekke land, blant dem Israels viktigste allierte USA, forsøker å overtale landet til ikke å invadere Rafah. Over 1,5 millioner mennesker befinner seg der, og det fryktes at full invasjon vil gå svært hardt ut over sivilbefolkningen.

Samtidig truer Israels sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir fra det høyrenasjonalistiske partiet Jødisk makt, med å trekke støtten til Netanyahu hvis han ikke invaderer Rafah for å knuse Hamas. I så fall vil Netanyahus regjering miste flertallet i Israels nasjonalforsamling.