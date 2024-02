Partiet ledes av Marine Le Pen, som to ganger har vært Emmanuel Macrons tøffeste utfordrer i to presidentvalg.

– RN har en konkret plan og kapasiteten til å utføre den, sier Leggeri til avisa Journal du Dimanche.

– Vi er bestemt på å kjempe mot migrasjonen som setter oss under vann, som EU-kommisjonen og «eurokratene» ikke anser som et problem, men som et prosjekt. Jeg har vært vitne til dette, sier han videre.

55-åringen ledet Frontex fra 2015 og fram til 2022 før han gikk av. Leggeri trakk seg mens han var under etterforskning av EUs antikorrupsjonsorgan Olaf, og etter avsløringer om at Frontex-personell skal ha presset potensielle asylsøkere tilbake over grensen etter at de hadde tatt seg inn i EU, såkalte «pushbacks». Praksisen er ulovlig.

Meningsmålinger tyder på at ytre høyre vil gå stort fram i de kommende EU-valget, og Leggeri står som nummer tre på RNs liste.