Ukraina har mottatt avanserte luftvernsystemer fra vestlige allierte, noe som har gjort det mulig å skyte ned flere missiler.

Ukrainske tjenestepersoner har gjentatte ganger anklaget Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i angrep. Torsdag gjentok Ukrainas sikkerhetstjeneste dette.

– Ifølge en etterforskning har russiske styrker skutt mer enn 20 nordkoreanske raketter mot Ukraina. Minst 24 ble drept i disse angrepene, og over 100 ble såret.

Amerikanske myndigheter sa i januar at de hadde bevis for at nordkoreanske raketter var brukt i Ukraina. Kreml har ikke kommentert påstanden.

Mange av dronene Russland har brukt, er av typen Shahed, som produseres av Iran.