Antall sårede har steget med 164 siste døgn. I samme tidsrom har 90 blitt drept, og dødstallet er oppe i 29.782, ifølge helsemyndighetene.

Mandag meldte det israelske militæret i en døgnoppdatering at de har drept 30 militante palestinere i Gaza by, som Israel tok kontroll over tidlig i krigen.