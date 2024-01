– Brussel bruker utpressing mot Ungarn, trass i at vi har foreslått et kompromiss, skriver den nærmeste rådgiveren til statsminister Viktor Orban, Balazs Orban, på X/Twitter mandag.

Ifølge rådgiveren ga Ungarn lørdag beskjed til Brussel om at man nå er åpen for å legge Ukraina-pakken inn under EUs langtidsbudsjett. Men Ungarn skal ha mulighet til å kunne endre holdning på et senere tidspunkt, lyder kompromissforslaget.

Søndag kveld ble det kjent at EU vil «sabotere» den ungarske økonomien hvis landet på ny blokkerer hjelpen til Ukraina på EU-toppmøtet torsdag.

På toppmøtet i desember la Orban ned veto mot å bevilge 50 milliarder euro til Ukraina over en fireårsperiode.

Det var Financial Times som først omtalte planen, som skal handle om å ramme Ungarns økonomi direkte gjennom blant annet å nekte landet EU-finansiering.

Hvordan dette formelt kan gjennomføres, er imidlertid uklart.

Ungarn har tidligere sagt at de kan si ja til Ukraina-pakken, men ikke for fire år. I stedet ville Ungarn ha årlige vedtak om støtte.

De andre EU-landene har gjort det klart at dette ikke er et alternativ.

– En slik løsning vil bare gi Orban mulighet til å legge ned veto hvert år, sier en høytstående EU-diplomat.