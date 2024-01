De fire ble drept idet de forberedte et angrep mot styrker i nærheten av Amal-sykehuset i byen, ifølge en oppdatering fra det israelske militæret (IDF) mandag. De legger til at flere titalls militante palestinere er drept over hele Gazastripen i løpet av det siste døgnet. Påstandene har ikke blitt uavhengig bekreftet.

De siste to dagene har de harde kampene rundt både Amal- og Nasser-sykehuset fortsatt, melder FNs nødhjelpskontor (OCHA).

– Palestinske Røde Halvmåne sier at flere titall har blitt drept og såret inne, og i nærheten av de to sykehusene, midt i pågående kamper de siste fire ukene, sier OCHA i en oppdatering.

Nasser-sykehuset er ifølge OCHA det største som fortsatt tar imot pasienter sør i Gaza, men opererer nå med minimal kapasitet.