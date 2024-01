– Ikke bare økte antall tilfeller med 30-gangeren, det var også nærmere 21.000 sykehusinnleggelser og fem dødsfall knyttet til meslinger. Det er bekymringsfullt, sier WHO tirsdag.

Organisasjonens Europa-kontor dekker 53 land, inkludert Russland og Sentral-Asia. Det ble registrert meslingsmitte i 40 av disse landene, opplyser WHO.

Det står verst til i Russland og Kasakhstan, med 10.000 tilfeller hver. I Vest-Europa er det Storbritannia som ligger dårligst an, med 183 smittetilfeller.

Vaksinasjonsraten mot meslinger falt under pandemien. Mellom 2020 og 2022 var det rundt 1,8 millioner spedbarn i regionen som ikke ble vaksinert. WHO sier det haster med vaksineinnsats for å stanse smitten og hindre ytterligere spredning.

Også ellers i verden har vaksinasjonsraten gått ned. I 2022 fikk 83 prosent av alle barn meslingvaksine i løpet av sitt første leveår. Selv om det er en økning fra 81 prosent i 2021, er det en nedgang fra 86 prosent før pandemien, har WHO opplyst tidligere.

De anslår at 128.000 mennesker døde av meslinger i verden i 2021, hovedsakelig uvaksinerte og undervaksinerte barn under fem år.