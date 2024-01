Mandag møtte han pårørende til gislene på sitt kontor i Jerusalem.

– Det er ikke noe reelt forslag fra Hamas. Det er ikke sant, sa statsministeren.

Han la til at uriktige påstander om dette må være smertefullt for de pårørende.

Samme dag stormet rundt 20 pårørende inn i et komitémøte i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. De krevde at Israel må gjøre mer for å få løslatt gislene som holdes av Hamas og andre væpnede palestinske grupper.

Netanyahu sa søndag at Hamas har stilt en lang rekke krav for å løslate gisler. De har angivelig forlangt full slutt på krigen, tilbaketrekking av israelske og løslatelse av fanger som har begått drap og seksuelle overgrep.