– Det vil bli et Gaza etter at konflikten er over, ikke en ny okkupasjon av Gaza, sier Kirby.

Da Biden besøkte Vestbredden i juli 2022, forsikret han palestinernes president Mahmoud Abbas om at USA støtter en tostatsløsning.

– Det må være en politisk horisont som det palestinske folk faktisk kan se eller i det minste føle. Vi kan ikke tillate at håpløsheten stjeler framtida, sa han.