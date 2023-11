Domstoler er i økende grad blitt brukt strategisk for å hindre journalister i å utføre sitt arbeid, skriver parlamentet i en pressemelding.

Men EU vil nå ha slutt på kneblingen.

De nye reglene, som EU har døpt anti-SLAPP, skal sikre beskyttelse av journalister, medieorganisasjoner, aktivister og andre mot grunnløse forsøk på å kneble dem gjennom rettsapparatet.

Reglene innebærer at de nå kan kreve at en domstol raskt avviser et åpenbart grunnløst søksmål mot dem, og i stedet gir bøter til saksøkerne. Disse er ofte lobbyorganisasjoner, større selskaper og politikere, ifølge EU-parlamentet.

Medier og organisasjoner trenger dermed ikke lenger droppe saker i frykt for lange og kostbare rettssaker.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er glad for avtalen, som hun sier vil beskytte dem «som avslører urovekkende sannheter».