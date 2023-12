Hjelpeorganisasjoner beskriver situasjonen i området som apokalyptisk og frykter at sult og sykdom snart kan komme til å kreve like mange liv som israelske bomber og granater.

Israel hevdet i morgentimene søndag å ha angrepet over 250 mål sør på Gazastripen det siste døgnet.

Ifølge øyenvitner var det harde kamper mellom israelske bakkestyrker og Hamas-soldater i byen Khan Younis og langs veien derfra og sørover til Rafah på grensa til Egypt.

Al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah opplyste i morgentimene å ha mottatt 45 drepte, men tallet er ikke bekreftet.

Sivile ofre

Minst 17.700 mennesker, over 70 prosent av dem barn og kvinner, er ifølge helsemyndighetene i Gaza drept de siste to månedene. Flere tusen andre er savnet og fryktes å ligge i ruinene av bombede bygninger.

En israelsk undersøkelse omtalt i den israelske avisa Haaretz viser at andelen sivile ofre er langt høyere nå enn den har vært under tidligere israelske offensiver mot Gaza.

Statsviteren Yagil Levy anslår andelen sivile blant de drepte til å være 61 prosent, nærmere dobbelt så høy som tidligere og langt høyere enn det som har vært tilfelle i krigene i land som Irak, Afghanistan og Syria.

Tilflukt ved sykehus

Også nord på Gazastripen, der store deler er lagt i ruiner, er situasjonen kritisk for den gjenværende sivilbefolkningen.

Tusenvis av mennesker har søkt tilflukt på området til Shifa-sykehuset i Gaza by, selv om sykehuset er delvis ødelagt og ikke lenger er i drift.

Hundrevis av provisoriske telt er reist på gårdsplassen og i hagen til sykehuset.

- Galskap

Blant dem som har søkt tilflukt der, er 56 år gamle Suheil Abu Dalfa. Han flyktet da de israelske bombene begynte å falle over Shejaiya-området i byen.

- Det var galskap. En granat traff huset og såret den 20 år gamle sønnen min, forteller han.

- Vi flyktet til gamlebyen, men det var bare angrep og ødeleggelse. Vi visste ikke lenger hvor vi skulle gjøre av oss. VI vet heller ikke om de vil storme sykehuset igjen, sier Dalfa.

Trapper opp

Mens omverdenens krav om våpenhvile øker i styrke, varslet Israels forsvarssjef Herzi Halevi lørdag kveld en opptrapping av angrepene.

– De siste dagene har vi sett terrorister som overgir seg. Dette er et tegn på at nettverket deres er i ferd med å bryte sammen, og et tegn på at vi er nødt til å presse hardere, sa han.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu takket på sin side USA for å ha nedlagt veto mot en resolusjon i Sikkerhetsrådet som krevde våpenhvile.

– Jeg setter svært stor pris på den korrekte beslutningen USA tok i FNs sikkerhetsråd. Derfor kommer Israel til å fortsette med sin rettferdige krig for å eliminere Hamas og oppnå resten av krigens mål, sa han.

gaza-krig