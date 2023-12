Bodnar er utnevnt som en av statsrådene i Donald Tusks nye regjering. Den tiltrer etter at nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) har styrt siden 2015.

PiS havnet i klinsj med EU om omstridte juridiske reformer, som unionen mente undergravde domstolenes uavhengighet, valgreformer som undergravde demokratiet, og Europas strengeste abortlovgivning.

Bodnar fikk i 2018 Thorolf Raftos minnepris for sitt forsvar av minoriteter og sin innsats for å bevare domstolenes uavhengighet i Polen. Raftoprisen deles årlig ut til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

Seniorrådgiver Iver Ørstavik sier at Bodnar står overfor betydelige utfordringer med å gjenopprette de polske domstolenes uavhengighet.

– Arbeidet med å gjenopprette rettsstaten i Polen, som er en nødvendig del av ethvert liberal demokrati, vil bli svært krevende. Dette arbeidet vil kreve nøye og konsekvent støtte fra europeiske institusjoner og vennligsinnede stater som Norge, sier han.