– Med danskenes endrede betalingsvaner er det ikke lenger bruk for 1000-kroneseddelen, og i praksis kan den også være vanskelig å bruke til betalinger, sier nasjonalbanksjef Christian Kettel Thomsen i en pressemelding.

Avskaffelsen, som gjelder fra 21. mai 2025, skjer «i felles forståelse» med næringsminister Morten Bødskov (S).

Danmarks Nationalbank vil utvikle en ny seddelserie, som etter planen skal lanseres i 2028 eller 2029. Derfor skal alle pengesedler som er utstedt før 2009 også utfases. Disse kommer også til å være ugyldige fra 21. mai 2025.

– De gamle sedlene er vanskelige å håndtere for detaljhandelen og for bankene, fordi de ikke lever opp til nåtidens standarder. Derfor har vi besluttet at det er mest hensiktsmessig å ta de gamle sedlene ut av sirkulasjon, sier Thomsen.