Om morgenen 30. november begynte to palestinske menn å skyte mot folk som ventet på en buss i utkanten av Jerusalem. En 24 år gammel kvinne ble drept på stedet. En eldre mann og en eldre kvinne døde senere av skadene de fikk. Seks andre ble såret.

Den tidligere israelske politibetjenten Kestelman er blitt hyllet som en helt for sin snarrådighet for å stanse gjerningsmennene. Kestelman kjørte forbi i bilen sin da han så angrepet. Han stoppet bilen, trakk pistolen sin og løp over veien der han drepte de to palestinerne. Men bare sekunder senere ligger han selv dødelig skutt i veien. Det var israelske soldater som skjøt ham, trolig fordi de trodde han var en tredje angriper.

Det var imidlertid bare to palestinere fra det annekterte Øst-Jerusalem som deltok i angrepet. De var brødre på 38 og 30 år, tilknyttet Hamas og tidligere domfelt for terroraktiviteter.

– Operasjonen er en naturlig respons på den uhørte kriminaliteten som skjer på Gazastripen og mot barn i Jenin, het det i en uttalelse fra Hamas.

Drapet har skapt debatt

I Israel er det nå blitt en debatt rundt hendelsen der 37 år gamle Kestelman ble uskyldig drept. Mange peker på problemet med den store spredningen av våpen, men også selve holdningen til våpenbruk.

Ifølge israelsk lov har soldater kun tillatelse til å bruke dødelig makt i livstruende situasjoner. Menneskerettsaktivister har imidlertid ofte anklaget israelske soldater for unødvendig voldsbruk når palestinere er involvert.

I en lederartikkel i den israelske avisen Haaretz blir det pekt på at det finnes en tankegang om at en terrorist ikke skal komme fra et angrep med livet i behold. En terrorist bør være en død mann.

En overvåkingsvideo av angrepet ved busstasjonen viser at Kestelman tar ladergrep i det han krysser veien etter at de to palestinske angriperne hadde hoppet ut av en bil og begynt å skyte. Kestelman skyter mot begge to, som faller til bakken.

Videoopptaket viser også soldater som grep inn, og at de begynte å skyte mot Kestelman, som ser ut til å kaste bort pistolen.

Videoen viser ham så knelende på veien, med hendene i været, og at han roper noe utydelig. Deretter lyder fire skudd, og Kestelman faller i bakken.

Antall våpen er økt kraftig

Væpnet sikkerhetspersonell har i mange år vært et vanlig syn over hele Israel, men etter Hamas' terrorangrep 7. oktober, der 1200 mennesker ble drept og rundt 240 tatt som gisler, har antallet mangedoblet seg.

Da Israel i høst startet krigen mot Hamas på Gazastripen, kalte hæren inn hundretusenvis av reservister, og de tar ofte med seg våpnene sine på sine korte permisjoner.

Myndighetene har dessuten levert ut våpen til nyopprettede sivilforsvarsenheter, samtidig som søknader om våpentillatelser har skutt i været.

Statsminister Benjamin Netanyahu, hvis regjering inkluderer politikere som har oppfordret israelere til å bære våpen, mener at dødsfall er uunngåelig når flere mennesker har våpen.

På spørsmål om drapet på Kestelman under en pressekonferanse nylig, så Netanyahu ut til å bagatellisere hans død som et utilsiktet dødsfall i kampen mot palestinsk terror.

– I det øyeblikket du gir ut våpen i stort antall mennesker, vil slike hendelser skje. Det kan godt hende at vi betaler prisen for det – slik er livet, sa Netanyahu.

Løftet hendene i været

– Yuval løftet hendene i været og viste at han ikke hadde på seg eksplosiver, og at han var ubevæpnet, understreket stemoren Tami Kestelman til nyhetsbyrået AFP i familiens hjem i byen Kiryat Tivon. Familien var samlet til shiva – den tradisjonelle jødiske sørgeperioden.

En av soldatene, Aviad Farija, som hadde vært med på hendelsen fortalte Israels Channel 14 at de skjøt mot gjerningsmennene til de falt. Farija bor i en av de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Politiet har opplyst at den foreløpige etterforskningen viser at soldatene feilaktig hadde identifisert og mistenkt Yuval Kestelman som en tredje angriper.

Etter hvert som flere spørsmål er blitt reist i forbindelse med saken, har politiet startet en felles etterforskning med militæret. Farija ble derfor denne uken arrestert av militærpolitiet.

Vil ha rettferdighet

Kestelmans død har ført til oppfordringer om å revurdere reglene for bruk av skytevåpen. Kritikere peker på andre situasjoner der israelske styrker har drept ubevæpnede palestinere.

Opposisjonspolitiker Merav Michaeli viser til den godt kjente saken fra 2016, der den israelske soldaten Elor Azaria drepte en palestinsk angriper etter at han allerede hadde blitt satt ut av spill av israelske styrker i byen Hebron på Vestbredden.

Azaria, måtte sone ni måneders fengsel for drapet, men en rekke offentlige personer, politikere og vanlige israelere forsvarte handlingen hans.

– Dette er arven fra Elor Azaria-saken, skrev Michaeli på X, tidligere Twitter.

– Landet vårt er oversvømmet av våpen, advarte hun. – I dag er det Yuval – i morgen kan det være hvem som helst av oss.

Benny Gantz, tidligere forsvarsminister som har sluttet seg til Netanyahus krigskabinett, kaller hendelsen «et varselssignal» som man bør lære av for å redde liv i fremtiden.

Kestelmans yngre bror Shaked – som også selv bærer våpen – sier det viktig at sannheten om hendelsen kommer for dagen – for at rettferdighet kan skje.