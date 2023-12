Zineb El Rhazoui ble i 2019 tildelt Simone Veil-prisen, oppkalt etter en fransk holocaustoverlevende og banebrytende feministisk politiker, for sitt arbeid for å «forsvare sekularisme, kjempe mot alle former for obskurantisme og for likestilling mellom kvinner og menn».

Den marokkanskfødte skribenten og TV-kommentatoren delte lørdag et innlegg på X, tidligere Twitter, som ser ut til å anklage Israel for folkemord og beskrev politikken mot palestinere som lik nazistenes politikk mot jøder under andre verdenskrig.

Simone Veil-prisen deles ut av regionen Ile-de-France, som søndag sa at prisen ble fratatt Rhazoui da innlegget på X hadde såret franskmenn som overlevde holocaust. Rhazoui selv har svart at hun føler at hun hedrer arven etter Veil ved å fordømme masseforbrytelsene begått av både Israel og Hamas.