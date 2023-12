– Jeg oppfordrer Sikkerhetsrådet innstendig å bidra til å avverge av humanitær katastrofe og ta til orde for humanitær våpenhvile, skriver António Guterres i brevet til Sikkerhetsrådet.

Han viser til den sjeldent brukte artikkel 99 i FN-pakten, som gir generalsekretæren anledning til å gjøre rådet oppmerksom på saker som kan true internasjonal fred og sikkerhet.

Guterres får full støtte fra Norge.

– Brevet og bruk av artikkel 99 er rett og slett et diplomatisk nødsignal fra FNs øverste leder, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Sikkerhetsrådet må handle og nå bli enige om en humanitær våpenhvile. At generalsekretæren velger å ta dette sjeldne grepet, kan ikke tolkes annerledes enn at han nå slår full alarm om det som utspiller seg i Midtøsten, sier han.

I Guterres' brev skriver han at helsesystemet i Gaza kollapser, og at ingen steder er trygge. Den humanitære situasjonen er så alvorlig at den kan true internasjonal fred og sikkerhet, ifølge ham.