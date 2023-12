Johnson forklarte seg onsdag i forbindelse med granskningen av landets pandemihåndteringen.

– Jeg er svært lei meg for smerten, tapet og lidelsen til ofrene og deres familier, sa Johnson.

Den tidligere statsministeren ble avbrutt mens han beklaget, og fire personer ble følgelig vist ut fra lokalet, skriver Sky News. Ifølge kanalen hadde de fulgt forklaringen fra galleriet, der de viste fram bilder.

Fester i regjeringskontorene

Storbritannia var blant de hardest rammede landene i verden under koronapandemiens første år. Fra våren 2020 og fram til juli 2021 døde nesten 130.000 mennesker i landet etter å ha blitt smittet av viruset.

Boris Johnson og hans regjering ble møtt med ramsalt kritikk for ikke å ta pandemien på alvor

Blant annet vekket det oppsikt og harme i Storbritannia da det ble kjent at det hadde vært flere fester på statsministerens kontor, stikk i strid med gjeldende koronarestriksjoner.

Også flere av dem som arbeidet tett med Johnson under pandemien, har gått hardt ut mot den tidligere statsministeren.

Unngikk etterlatte

Eksstatsministeren skal forklare seg over to dager.

Onsdag ankom han i mørket tre timer før høringen skulle starte, og han unngikk å støte på familier av folk som døde i pandemien.

Flere hadde møtt opp utenfor for å konfrontere Johnson med påstander om at han fortalte kolleger at han heller ville la folk dø i hopetall enn å innføre en ny nedstengning.

Aamer Anwar, som representerer familier av koronadøde i Skottland, sier at Johnson må stå ansvarlig for en «dødelig kultur med straffløshet og inkompetanse», og at han behandlet mennesker som «giftig avfall».

Startet av Johnson selv

Det var Johnson selv som innledet granskningen av pandemihåndteringen mens han fortsatt var statsminister.

Granskningen er finansiert av regjeringen, men føres av en uavhengig leder. Formålet er å opplyse offentligheten om saker som er i allmenn interesse, og funnene i granskningen blir offentliggjort, skriver BBC.

Granskningens leder har myndighet til å kreve at det legges fram bevis og at folk vitner, men ingen blir funnet skyldig eller uskyldig, og regjeringen er ikke pliktig til å følge opp eventuelle anbefalinger som kommer i kjølvannet av granskningen.