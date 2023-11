Islamistbevegelsen Hamas uttaler at den har gitt Israel en liste med sju kvinner og barn som Hamas holder som gisler på Gazastripen, samt likene av tre andre israelere, i bytte mot forlengelse av den midlertidige våpenhvilen.

Hamas hevder at de tre ble drept i isarelse angrep på Gazastripen før våpenhvilen trådte i kraft.

– Dette skjer til tross for bekreftelser via meklere om at denne gruppen gisler er alt som Hamas-bevegelsen har av gisler innen kategorien som er avtalt, står det i en uttalelse fra Hamas natt til torsdag.

Israelske myndigheter hadde ved 5-tiden ikke kommentert opplysningene.

Den midlertidige våpenhvilen utløper klokken 7 (klokken 6 norsk tid) torsdag morgen, hvis partene ikke klarer å enes om en forlengelse av avtalen.

Israel har tidligere sagt at landet er villig til å forlenge våpenhvilen med én dag for hvert tiende gissel som Hamas setter fri hver dag. Ifølge israelske tall er det fortsatt rundt 150 gisler igjen på Gazastripen.