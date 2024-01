Onsdag fikk Koroma lest opp tiltalebeslutningen i en rettssal i hovedstaden Freetown.

Kuppforsøket skjedde den 26. november da væpnede menn angrep militærleirer, et fengsel og flere andre steder. Over 2000 fanger ble befridd og over 20 personer drept.

Senere oppga myndighetene at det stort sett var Koromas livvakter som førte an i kuppet. Ekspresidenten ble innkalt til avhør i begynnelsen av desember. Koroma var president fra september 2007 til april 2018.