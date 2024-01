– I løpet av de siste 100 dagene har befolkningen i Gaza vært utsatt for en av de verste humanitære krisene noen sivilbefolkning har opplevd i dette århundret, sier Jan Egeland i en epost til NTB.

Ingen andre steder i verden har så mange mennesker vært fanget under så kraftig bombardement så lenge, konstaterer han.

Egeland etterlyser større engasjement og sterkere internasjonalt press på Israel for å få en slutt på krigen.

– I over tre måneder har lidelsene blant uskyldige palestinere i Gaza blitt kringkastet internasjonalt, men verdens ledere har fremdeles ikke klart å begrense de enorme sivile tapene, sier han.

– Dette til tross for alle løftene fra de land som bidrar med våpen og støtte til de israelske angrepene, sier Egeland, med klar adresse til USA.

Mange ofre

Ifølge palestinske helsemyndigheter har 100 dager med israelske angrep krevd over 24.000 liv, og minst 10.400 av ofrene har vært barn.

– Dette er flere enn i noen annen konflikt i nyere tid, konstaterer Egeland.

Det er også mange barn blant de flere tusen som er savnet og som fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger i Gaza.

Over 60.000 er såret i de israelske angrepene, men 21 av 36 sykehus er satt ut av spill og de gjenværende er overfylte og har lite å hjelpe seg med.

Norsk sykepleier

– Mange kommer til å trenge helsehjelp månedsvis. Når krigshandlingene en dag tar slutt, er det et sønderknust samfunn og helsevesen som kommer til å trenge massevis av hjelp utenfra i lang tid fremover, forteller sykepleier Turid Andreassen.

Hun har de siste fem ukene jobbet sammen med et kirurgisk team fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) på det europeiske sykehuset i Khan Younis.

– Vinteren og spredningen av smittsomme sykdommer forverrer nå konsekvensene av Gazas ødelagte helsevesen. Helsevesenet er ikke lengre i stand til å forhindre nye massive tap av liv, sier Egeland.

– Det er enormt krevende å opprettholde et helsetilbud, forteller generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

Fordrevet

85 prosent av de 2,3 millioner innbyggerne er ifølge FN fordrevet fra sine hjem, minst 65.000 boliger er ødelagt i angrepene.

– Sivile fikk et ultimatum om å flytte fra nord til sør, men så ble også disse sørlige områdene utsatt for bomberegnet. Ingen steder er trygge i Gaza, slår Egeland fast.

– Mange av mine egne kolleger i Flyktninghjelpen og deres familier er nå hjemløse. De har gått fra å være hjelpearbeidere til selv å bli avhengige av nødhjelp. De er nå blant talløse fordrevne på gatene i det sørlige Gaza og er tvunget til å improvisere et sted å sove, sier han.

Hungersnød

Ifølge FN opplever nå 378.000 mennesker «katastrofal hungersnød» i Gaza. Ytterligere 939.000 mennesker står på randen av hungersnød og så å si alle i Gaza sulter.

– Folk i Gaza risikerer å dø av sult bare noen kilometer fra lastebiler fylt med mat, sier lederen for Verdens matvarefond (WFP), Cindy McCain i en pressemelding.

– Hver tapt time setter utallige liv i fare. Vi kan holde hungersnød i sjakk, men bare hvis vi kan bringe inn nok forsyninger og få trygg tilgang til alle som trenger det, uansett hvor de befinner seg, sier hun.

– Foreldre går uten mat for å gi det de får tak i til barna. Nå frykter vi også spredning av smittsomme sykdommer på grunn av vannmangel. I tillegg er nå alle renseanlegg for kloakk ute av drift, så kloakken skylles urenset ut i havet og flyter noen steder rundt i gatene, forteller Bergh.

Dråpe i havet

WFP ba mandag sammen med FNs helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef) om tilgang til havnen i Ashdod i Israel. Den ligger bare 40 kilometer nord for Gaza og vil gjøre det langt raskere å frakte nødhjelp inn den nordlige delen av enklaven.

Unicef er særlig bekymret for de yngste og viser til at det befinner seg 355.000 barn under fem år i Gaza.

– Livene til barn og deres familier henger i en tynn tråd. Hvert minutt teller, sier Unicefs leder Catherine Russell i en pressemelding.

– Israel fortsetter å begrense og blokkere vår livreddende humanitære hjelp over Gazas grensepasseringer. Dagens nødhjelpsforsyninger er bare en dråpe i et hav av udekkede behov. Hundretusener av palestinere mangler tilgang til helsehjelp, mat og rent vann, sier Egeland.

Vilkårlig bombing

Egeland har gjentatte ganger fordømt Hamas-angrepet mot det sørlige Israel 7. oktober, der minst 1140 mennesker ble drept, de fleste av dem sivile.

Han fordømmer også de israelske angrepene mot Gazastripen og kaller bombingen vilkårlig.

– Vi må nå se et enstemmig globalt krav om å stanse Israels brutale bombardement i Gaza som gjør Gaza ulevelig og risikerer en regional konflikt, sier han.

Israel sier at angrepene er rettet mot militære mål.

Skamplett for Israel

– Skjebnen til den beleirede befolkningen i Gaza, som nå også risikerer hungersnød, er en skamplett for Israel og de nasjonene som fortsetter å bidra med våpen og politisk støtte, sier Egeland.

– En umiddelbar og varig våpenhvile er det eneste håpet for en slutt på de enorme tapene av menneskeliv, og for en gjenopptakelse av livreddende nødhjelp over hele Gaza. Norske myndigheter bør støtte hjelpearbeidet i form av en større tilleggsbevilgning, mener han.